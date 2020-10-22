В тамбовских больницах не хватает водителей

Медики тамбовских больниц сейчас работают в условиях повышенной нагрузки. Особенно остро в лечебных учреждениях сейчас стоит транспортный вопрос: требуется помощь в перевозке лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями. Возникла необходимость и в большем числе водителей. Волонтерский центр «Единой России» просит откликнуться тех, кто хотел бы устроиться на работу водителем в медицинские учреждения города Тамбова.

- Если у вас есть приличный водительский стаж, права категории В, желание работать и помогать, заполните форму с контактными данными, и в ближайшее время с вами свяжутся для дальнейшего собеседования, - сообщает сайт регионального отделения ЕР.