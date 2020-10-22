Тамбовчанин на машине сбил столб, а затем отбуксировал его к себе на участок

Токаревские полицейские раскрыли кражу одного из столбов линии электропередач в селе Сергиевка. Установлено, что 23-летний местный житель на своем автомобиле сбил опору ЛЭП, расположенную рядом со своим домом на улице Комсомольской.

Молодой человек решил скрыть следы ДТП и заодно поживиться государственной собственностью. Он пригласил знакомого тракториста, чтобы тот помог ему отбуксировать столб к нему на участок. Опору парень собирался использовать при строительстве.

- Проводится техническая экспертиза по причиненному материальному ущербу. Опору придется восстанавливать для обеспечения безопасности для граждан и бесперебойной подачи электроэнергии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.