В Тамбове за взятку при оформлении инвалидности задержаны врач и руководитель бюро медико-социальной экспертизы

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В совершении этого преступления подозревается врач районной больницы (член врачебной комиссии данного медицинского учреждения) и руководитель одного из бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области».

По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемые за установление группы инвалидности женщине, фактически не имевшей на то законных оснований, через посредников получили взятку в виде денег в размере 58 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение было перечислено на банковский счет медицинской сестры. Преступление выявлено при участии сотрудников УЭБиПК регионального управления МВД России.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление иных эпизодов аналогичной преступной деятельности и причастных к ним лиц, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.