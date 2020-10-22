В Тамбовской области открылись три онкоцентра

Центры онкологической амбулаторной помощи открылись на базе Мичуринской городской больницы имени С.С. Брюхоненко, Моршанской и Уваровской ЦРБ. Здесь можно получить консультацию онколога, пройти обследование и получить лечение, включая сеансы химиотерапии.

Учреждения оснащены необходимым лечебным и диагностическим оборудованием, имеют собственные дневные стационары. Специалисты своевременно смогут оценить эффективность и переносимость проводимого лечения, а в случае возникновения побочных реакций назначить восстановительную терапию.

- До 2024 года в Тамбовской области запланировано открытие 6 центров амбулаторной онкологической помощи, строительство современного онкологического диспансера, повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, развитие системы паллиативной помощи, а также профилактика онкологических заболеваний, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.