В Мичуринске разыскивается 68-летний пенсионер

Мичуринец пропал без вести 6 октября 2020 года Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Мичуринские следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения 68-летнего Виктора Сухушина. 6 октября мужчина ушел из дома по адресу: город Мичуринск, улица 8 Марта. До настоящего времени об его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие. В день исчезновения на пенсионере были клетчатая рубашка, черные брюки и туфли.

- Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения Виктора Сухушина или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - говорится на официальном сайте СУ СК РФ по Тамбовской области.