На Тамбовщине за сутки под колесами авто оказались два пешехода

Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

За прошедшие сутки в авариях на Тамбовщине пострадали два пешехода. Первое ДТП произошло 19 октября в 12 часов 40 минут на улице Октябрьской в районе дома №11 города Тамбова. 37-летний водитель автомобиля «Kia Rio» сдавал назад и наехал на 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки.

Вторую аварию зафиксировали в 17 часов 20 минут на улицу Саратовской в районе дома №34 города Рассказово. Здесь 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2111» сбил 49-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

- В результате аварии пешеход получил травмы, мужчину доставили в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.