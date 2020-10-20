Коронавирус в Тамбове, последние новости на 20 октября: число заболевших за сутки составило 74 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 20 октября, 8917 человек. 7738 заболевших выздоровели, данные об умерших в регионе публиковать перестали, по последней информации их было 55 человек. За последние сутки зафиксировали 74 новых случаев. Среди заразившихся 29 мужчин и 43 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, а также двое детей: 5-летний мальчик и 7-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 636 человек, из них диагноз «пневмония» у 587 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.