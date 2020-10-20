В Тамбове отапливается больше половины жилых домов

В Тамбове продолжается подключение жилых домов к теплоносителю. Напомним, подача тепла в многоквартирные дома города стартовала с 14 октября. В соответствии с постановлением администрации города пуско-наладочные работы завершатся 26 октября. По данным администрации города Тамбова, на сегодняшний день к теплу подключены 100 процентов детских дошкольных учреждении и школ, 1055 жилых домов — это более 60 процентов от общего их количества.

- Необходимо до среды подключить максимальное количество горожан к теплу, чтобы в квартирах стало комфортно, - говорит мэр города Наталия Макаревич. - А до пятницы, 23 октября, весь жилои фонд должен отапливаться.