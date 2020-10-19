Аэропорт «Тамбов» модернизируют к 2024 году

Комплексный проект реконструкции аэропорта получил положительное заключение экспертизы. Срок реализации проекта рассчитан на 2024 год, его стоимость – 4,5 миллиардов рублей.

Сегодня из аэропорта «Тамбов» организованы рейсы в Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. В сезон отпусков перелёты выполнялись в направлениях Сочи и Симферополь. В следующем году планируют увеличить число рейсов практически вдвое, организовать полеты в Казань, Калининград, Анапу, а также восстановить авиасообщение с Москвой. Впрочем, реализация этих планов зависит от ряда условий.

Для начала необходимо установить новое светосигнальное оборудование, обеспечивающее прием воздушных судов в темное время суток и в сложных метеорологических условиях. Задача стоит сделать это до лета будущего года. В аэропорту построят новую взлетную полосу, которая станет длиннее на 400 метров. Это рассчитано на современные самолеты «Боинг» и аэробусы, которые закупаются авиакомпаниями.

- Многофункциональный аэропортовый комплекс объединит под своей крышей все службы аэропорта и даже автовокзал по курортным маршрутам в другие регионы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Это уникальный проект для России, позволяющий существенно сократить затраты на содержание здания. Большое внимание в проекте уделено экологической составляющей, в том числе строительству очистных сооружений.