В администрации Моршанска из-за коронавируса отменили личный прием жителей

Администрация города Моршанска из-за распространения коронавируса решила отменить личные приемы жителей. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Банников. Теперь обращения принимаются только в письменной форме и по электронной почте.

Приём документов будет вестись через специалистов отдела обращений граждан администрации города и специалистов приемной главы города на посту пропускного режима службы ЕДДС г.Моршанска и Моршанского района.

- Ограничения будут действовать до окончания режима повышенной готовности, - сообщает пресс-служба администрации города Моршанска.