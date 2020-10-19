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В администрации Моршанска из-за коронавируса отменили личный прием жителей

Обратиться к чиновникам люди смогут только письменно или по электронной почте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Администрация города Моршанска из-за распространения коронавируса решила отменить личные приемы жителей. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Банников. Теперь обращения принимаются только в письменной форме и по электронной почте.

Приём документов будет вестись через специалистов отдела обращений граждан администрации города и специалистов приемной главы города на посту пропускного режима службы ЕДДС г.Моршанска и Моршанского района.

- Ограничения будут действовать до окончания режима повышенной готовности, - сообщает пресс-служба администрации города Моршанска.