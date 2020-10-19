Тамбовчанин угнал машину у таксиста, угрожая расправой

В полицию города Уварово поступило сообщение от местного таксиста Мужчина рассказал, что остановился у придорожного кафе на трассе «Уварово-Инжавино» в ожидании клиента. Неожиданно дверцу водителя открыл пьяный молодой человек крепкого телосложения и потребовал уступить ему место, угрожая расправой.

Испугавшись, водитель такси вышел из машины, а незнакомец уехал в неизвестном направлении. После этого потерпевший вызвал полицию. Стражи порядка нашли угонщика и задержали его. Им оказался 21-летний парень, который на момент совершения преступления был пьян.

- Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи определяет виновному лишение свободы на срок до пяти лет. К тому же, вину угонщика усугубляет угроза применения насилия в отношении потерпевшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.