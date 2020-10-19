В Тамбове 20% пассажиров автобусов не соблюдают масочный режим

В Тамбове ежедневно будут проводиться рейды в общественном транспорте, целью которых является контроль за соблюдением масочного режима в автобусах и троллейбусах. В прошедшие выходные на остановке «Магистральная» проверили 102 автобуса, следовавших по 16 городским маршрутам. Разъяснительная работу провели среди 1500 пассажиров.

В соответствии с постановлением администрации Тамбовскои области №233 ношение масок на транспорте, в магазинах, торговых центрах и других общественных местах обязательно. Ношение перчаток имеет рекомендательныи характер для пассажиров и покупателеи , и обязательныи - для кондукторов, водителеи , продавцов и кассиров.

Среди пассажиров отсутствие масок зафиксировано примерно у 20 процентов. Настоятельные рекомендации надеть маску в салоне, тем не менее, люди выполняли.

- Штраф за отсутствие маски в пассажирском салоне автобуса может составить от 1 до 30000 рублеи , - предупреждает председатель комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды Валентин Старостин. – Штраф на руководителя автотранспортнои компании, не обеспечившего водителя и кондуктора масками, перчатками, санитаи зерами для дезинфецирующеи обработки салона автобуса достигает уже 300000 рублеи .