В Тамбове ищут добровольцев, готовых стать донорами костного мозга для спасения жизни тяжелобольного ребенка

Донором может стать любой здоровый гражданин России от 18 до 45 лет Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Тамбовчане могут стать донорами костного мозга и спасти жизнь тяжелобольному ребенку. Добровольцам необходимо обратиться в Тамбовскую областную станцию переливания крови ,и если совместимость подтвердится, то врачи проведут трансплантацию костного мозга маленькому пациенту.

При подборе донора учитывается огромное количество факторов, поэтому медикам необходимо располагать данными сотен тысяч предварительно потенциальных доноров, чтобы иметь возможность помочь большинству больных.

- Надеемся, что по результатам этого типирования донор подойдет пациенту, ожидающему пересадку костного мозга. Ведь пересадка стволовых клеток для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжелыми заболеваниями часто остается последним шансом победить болезнь, - сказали в администрации лечебного учреждения.

Донором костного мозга может стать здоровый гражданин России, не имеющий хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет. На сегодняшний день в Регистре состоит более 500 тамбовских доноров.