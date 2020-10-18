Майор полиции Виталий Акопян из Тамбова поборется за звание «Народного участкового»

фото: УМВД по Тамбовской области.

Завершился региональный этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». В течение десяти дней на официальном сайте ведомства можно было проголосовать за любого из десяти участковых, представляющих города и районы Тамбовской области.

В итоге самым «народным»стал майор полиции Виталий Акопян из Тамбова. За него на отдали свои голоса свыше девяти тысяч жителей. Участковый работает уже девять лет, на его участке проживает около трех с половиной тысяч человек. С начала 2020-го майор Акопян раскрыл пять преступлений и 79 административных правонарушений, рассмотрел 215 жалоб и заявлений граждан.

Виталий Акопян представит Тамбовскую область в заключительном этапе конкурса «Народный участковый». Финал пройдет с 1 по 10 ноября. Голосование организуют на сайте «Комсомольской правды». Победителя пригласят на встречу с министром внутренних дел, также он получит главный приз автомобиль.