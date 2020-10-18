За сутки в Тамбовской области нашли коронавирус у 70 человек

фото из архива. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 18 октября, в Тамбовской области выявили 70 новых случаев коронавируса. Из них: 23 мужчины, 45 женщин, два ребенка (мальчик 8 лет, девочка 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, все контактировали с заболевшими. Общее количество зараженных - 8 771 (2576 без клинических проявлений).

Окончили лечение и выздоровели 7668 пациентов: 3638 выписали из стационара, 4030 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализировали 630 человек, из них диагноз «пневмония» у 582. На домашнем карантине находятся - 2871 тамбовчан (из них подтвержденных случаев - 416). Сняты с наблюдения на дому - 23493. Выписали из больниц – 5503. Всего обследованных - 32497.