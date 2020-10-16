Состоялся суд над тамбовчанами, которые вымогали деньги у водителей

В Гавриловском районном суде вынесли приговор жителям Тамбовской области, которые занимались вымогательством. Начиная с 2015 года и в течение последующих пяти лет, мужчины требовали деньги у водителей легковых и большегрузных автомобилей на трассе, представляясь сотрудниками несуществующей организации помощи заключенным. Суммы "взносов" начинались от 100 рублей. На счету каждого по пять эпизодов преступления.

- Одному из фигурантов назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Подельник мужчины отделался условным сроком.