В Тамбовской области закончилась вакцина от гриппа

Жители Тамбовской области, которые, как и призывали чиновники от здравоохранения, решили проявить сознательность и сделать прививку от гриппа, не могут этого сделать.

- Мы с мужем являемся пенсионерами и решили сделать прививку от гриппа, обратились в свою поликлинику №6 две недели назад, нам сказали, что вакцины нет, ждите, - рассказывает жительница города Любовь Лобанова. - На днях обратились снова, но вакцины до сих пор нет.

Как рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области, сейчас в нашем регионе завершился первый этап вакцинации от гриппа и поступившую к нам вакцину уже израсходовали. В первую очередь прививку делали людям из группы риска, в которую входят: дети, лица преклонного возраста, люди, страдающие серьезными хроническими заболеваниями, медработники, а также сотрудники предприятий торговли, транспорта, а также сферы ЖКХ.

- В этом году мы должны привить 60 процентов населения, - поясняет заместитель начальника управления здравоохранения области Татьяна Вяльцева. - Это очень высокий охват, почти на 10 процентов больше чем в прошлом году. Вакцину против гриппа закупает и поставляет в регионы Министерство здравоохранения России. Первый транш вакцины пришел в сентябре, это более 200 тысяч доз, мы полностью использовали. Ждем второй транш.

Как только вакцина поступит в регион, прививку можно будет сделать в лечебном учреждении. Предположительно, это должно произойти в конце октября. О сроках поступления вакцины тамбовчане могут узнать по телефонам поликлиник по месту жительства.