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Школы Тамбовской области обещают не переводить на «дистанционку»

На карантин закрывают отдельные классы, полностью приостановили работу лишь несколько образовательных организаций региона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовских школьников обещают не переводить на дистанционное обучение. По данным регионального управления образования и науки, сейчас из-за различных вирусных заболеваний или по иным причинам дома находятся менее 5 процентов школьников региона. Основания для полного перевода школ Тамбовской области на «удаленку» отсутствуют. По словам первого заместителя начальника управления образования и науки области Надежды Мордовкиной, сейчас на карантин закрыты отдельные классы в школах области, полностью на дистанционное обучение переведены по одной школе в городах Тамбов и Уварово, несколько филиалов сельских школ.

- В школах области продолжается работа, направленная на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - сообщает пресс-служба управления образования Тамбовской области.