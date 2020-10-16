Школы Тамбовской области обещают не переводить на «дистанционку»

Тамбовских школьников обещают не переводить на дистанционное обучение. По данным регионального управления образования и науки, сейчас из-за различных вирусных заболеваний или по иным причинам дома находятся менее 5 процентов школьников региона. Основания для полного перевода школ Тамбовской области на «удаленку» отсутствуют. По словам первого заместителя начальника управления образования и науки области Надежды Мордовкиной, сейчас на карантин закрыты отдельные классы в школах области, полностью на дистанционное обучение переведены по одной школе в городах Тамбов и Уварово, несколько филиалов сельских школ.

- В школах области продолжается работа, направленная на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - сообщает пресс-служба управления образования Тамбовской области.