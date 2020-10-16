Работникам «Первомайскхиммаш» в Тамбовской области задолжали больше 25 миллионов рублей зарплаты

В Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя двух одноименных предприятий – АО «Первомайскхиммаш» и ООО «Первомайскхиммаш». Директора подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2020 года руководитель, нарушая требования законодательства об очередности списания денежных средств с банковского счета, а в первую очередь деньги должны направляться на оплату труда сотрудников предприятия, тратил их на другие цели. Имевшиеся финансы директор тратил, чтобы обеспечить деятельность фирм, на оплату коммунальных услуг, на обслуживание техники, приобретение автомобиля и т.д.

В итоге на сегодняшний день задолженность по заработной плате перед работниками АО «Первомайскхиммаш» составляет больше 23 миллионов рублей, а ООО «Первомайскхиммаш» - свыше 2 миллионов рублей.

- Следователи намерены изъять финансовую документацию предприятий, а также проводят другие следственные действия, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.