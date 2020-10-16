Три пешехода за сутки оказались под колесами авто в Тамбовской области

В Уметском районе под машину попали мужчина и ребенок Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области за одни сутки, 15 октября, пострадали сразу три пешехода. Первая авария произошла в 9 часов утра на улице Мичуринской в районе дома №130 города Тамбова. По данным регионального УГИБДД, в73-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» наехал на 24-летнюю девушку. Пешеход оказалась в больнице, а пожилому водителю помощь оказали на месте ДТП.

Еще одна авария, в которой сбили людей, случилась в 19 часов 45 минут на улице Мира в районе дома №3 рабочего поселка Умет. 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» наехал на 47-летнего мужчину и четырнадцатилетнюю девочку.

- В результате ДТП пешеходы получили травмы и самостоятельно обратились в ТОГБУЗ «Уметская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.