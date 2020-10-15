Тамбовчанам предлагают три варианта проведения «Тотального диктанта - 2020»

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой, организаторы просветительской акции разработали три варианта ее проведения Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области для акции «Тотальный диктант - 2020», который состоится в регионе 17 октября, разработаны сразу три сценария. Организаторам пришлось их разработать из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Во-первых, диктант пройдет в аудиториях при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции. Кроме того, принять участие в нем предлагается через специальную форму на официальном сайте проекта: «#пишемдома» под трансляцию на totaldict.ru. В онлайне тамбовчане смогут написать все части текста диктанта 17 октября: организаторы будут вести трансляции с пяти площадок диктанта из четырех часовых зон, а автоматизированный алгоритм проверит ошибки в тексте.

- Трансляции будут доступны посетителям сайта 17 октября в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени. Первым станет эфир из Владивостока, который начнется в 8:00 (МСК). Он будет идти с главной площадки проекта в Дальневосточном федеральном университете, где текст прочитает Виктор Шалай, директор Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева. В 11:00 (МСК) эстафету трансляций подхватит Новосибирск. Из кинотеатра «Победа» текст диктанта прочтет литературный критик Галина Юзефович. «Столичная» трансляция начнется в 14:00 (МСК) в Главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Там текст продиктует автор Тотального диктанта — 2020 Андрей Геласимов. Напомним, что Северная столица в этом году стала еще и столицей всемирной акции по результатам конкурса, завершившегося в феврале 2020 года. Заключительную часть текста для Северной и Южной Америк в этом году прочитают из Москвы. Диктатором для этой зоны станет журналист, телеведущая и актриса Яна Чурикова. Последняя трансляция начнется в 23:00 (МСК).

Второй вариант — диктант по схеме «#пишемдома» — это компромиссное решение между онлайном и оффлайном. Данный формат подразумевает, что участник может написать диктант дома от руки под трансляцию на сайте, а после сдать листок до 22 октября в Пушкинскую библиотеку города Тамбова.

Третий вариант —традиционный диктант, когда все участники приходят на площадку и пишут под диктовку текст. Для жителей Тамбова будут работать пять площадок: областная библиотека им. Пушкина, Дом молодежи, Центральная библиотека им. Крупской, библиотека им. Плехановой и библиотека им. Маршака.

Отмечается, что на площадки можно попасть только по предварительной записи, зарегистрировавшись здесь. Количество мест в аудиториях ограничено для обеспечения социальной дистанции. Участникам напоминают, что вход возможен только в маске.

Тот, кто успел забронировать себе места, смогут написать диктант по привычной схеме. Например, в библиотеке им. Маршака в роли диктующего выступит поэт, кандидат филологических наук Мария Знобищева, а в Доме молодежи — журналист, победитель городского чемпионата по чтению стихотворных текстов «ПОЭюЯ», учитель года Тамбовской области — 2012, создатель и первый главный редактор сайта «Экземпляр» Арсений Попов.

На Тамбовщине также будут доступны еще 15 площадок: Горелое, Тамбовский район; Коптево, Рассказовский район; Котовск; Красненькая, Тамбовский район; Мордово; Мучкапский; Нижнеспасское, Рассказовский район; Первомайский; Платоновка, Рассказовский район; Рассказово; Сатинка; Сосновка; Староюрьево; Токаревка; Уварово; Умет. Их адреса доступны на сайте «Тотального диктанта в Тамбове».

- Главным же нововведением сезона станет проведение семнадцатичасового онлайн-марафона, который объединит и трансляции для всех часовых зон, и лекции экспертов в области лингвистики и литературы, и общение с гостями — друзьями проекта, и включения из разных точек мира с приветствиями участникам диктанта, и даже спектакль, посвященный основной теме Тотального диктанта этого года — космосу, - добавили в пресс-службе администрации региона.