Депутаты гордумы седьмого созыва собираются изменить правила благоустройства Тамбова

Первое рнабочее совещание председателей и заместителей председателей комитетов Тамбовской городской Думы седьмого созыва

В Тамбовской городской Думе состоялось первое рабочее совещание депутатов седьмого созыва. Председатели и заместители председателей комитетов думы собрались, чтобы наметить ближайший план работы и обозначить ряд ключевых вопросов, которые нужно решить в первую очередь.

- Прежде всего, это касается проблемы благоустройства и уборки городских территорий. Активизировать работу помогут Правила благоустройства. Новую редакцию депутаты планируют принять до конца этого года, - сообщает пресс-служба Тамбовской городской Думы.

Кроме того, депутаты обсудили подготовку ко второму заседанию Тамбовской городской Думы. Предварительно, оно пройдет в конце октября. На нем народным избранникам предстоит утвердить положение о комитетах, состав Президиума Думы. Также они приняли решение о корректировке положения об аккредитации СМИ, чтобы журналисты смогли свободно посещать комитеты и заседания.

Фото: Тамбовская городская Дума