В Тамбове выбрали самую красивую студентку технического университета

Победительница конкурса «Мисс ТГТУ 2020» Инга Глазкова Фото: Пресс-служба ТГТУ

В Тамбовском государственном техническом университете 14 октября выбрали победительницу конкурса «Мисс ТГТУ-2020». Заветную корону первой красавицы вуза получила 20-летняя Инга Глазкова, студентка четвертого курса Института экономики и качества жизни.

Из-за пандемии коронавируса в этом году финал конкурса прошел без зрителей, они могли посмотреть трансляцию шоу онлайн. В зале присутствовали лишь члены жюри.

Представительницы всех институтов и факультетов ТГТУ на протяжении нескольких месяцев готовились к финалу конкурса. Всего за титул боролись 15 участниц.

В финале конкурса были определены победительницы в разных номинациях. В ходе промежуточных этапов среди конкурсанток выбрали «Мисс интеллект», «Мисс талант», «Мисс дружба» и «Мисс спорт». Эти четыре девушки изначально вошли в число 10 финалисток, из которых затем выбирали обладательницу короны.

Финал шоу по традиции представлял собой театрализованное представление Фото: Пресс-служба ТГТУ

Кроме того, была определена победительница в номинации «Видео-презентация». Жюри конкурса отобрали три ролика-финалиста, которые были показаны в рамках концерта. По решению жюри, победительницей в этой номинации стала Людмила Кузина, студентка Института архитектуры, строительства и транспорта.Что касается финала конкурса, то уже по сложившейся традиции, он представлял собой театрализованное представление.

В рамках конкурса красоты жюри также определило первую и вторую вице-мисс. Первой вице-мисс – студентка Технологического института Алина Зинчук, второй вице-мисс - студентка Института архитектуры, строительства и транспорта Екатерина Истомина.

Первая и вторая вице-мисс Фото: Пресс-служба ТГТУ

К слову, первая красавица университета Инга Глазкова принимает участие в этом конкурсе уже во второй раз. В прошлом году ей не удалось войти в пятерку финалисток и девушка решила испытать свои силы еще раз.

- Теперь Ингу ждет следующий этап. Как и предыдущие победительницы конкурса «Мисс ТГТУ», она автоматически проходит в финал конкурса «Мисс Тамбовская область», который состоится уже в декабре, - сообщает пресс-служба Тамбовского технического университета.