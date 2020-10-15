В Мичуринском районе осудили мать двоих детей, не платившую алименты

В Мичуринском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы, не желающей содержать двоих детей. Женщина отказывалась платить алименты и всячески уклонялась от этой обязанности.

Ранее мать уже привлекалась к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», однако на путь исправления так и не встала.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % от заработной платы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.