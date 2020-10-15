Поисковики ищут родственников тамбовского красноармейца, чьи останки были найдены в Смоленской области

На фото - гильза бойца, в которой была размещена записка, расшифровав которую, поисковики установили, что солдат - уроженец Тамбовщины Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Смоленские поисковики разыскивают родственников красноармейца, уроженца Тамбовщины Константина Самодурова 1911 года рождения. Его останки были найден в октябре этого года во время раскопок в Темкинском районе Смоленской области.

- Поисковики Смоленской области во время проведения раскопок нашли гильзу бойца, в которой была размещена записка. Ее удалось расшифровать. Оказалось, что красноармеец – наш земляк, Самодуров Константин Яковлевич, 1911 года рождения, проживал в деревне Кобяки Кирсановского района. Жена – Самодурова Раиса Васильевна. Солдат считался пропавшим без вести 18 августа 1942 года в районе деревни Селенки Темкинского района Смоленской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбвоской области.

Тамбовчан простят помочь в поисках родственника погибшего солдата. Контактное лицо – Агукин Александр Николаевич, помощник первого заместителя председателя Тамбовской областной Думы Владимира Карева, тел. (84752)79-62-19, электронная почта: agukin@duma.tambov.gov.ru.