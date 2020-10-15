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Житель Тамбовщины задержан за кражу двух тысяч подвоев плодовых деревьев

Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Ранее задержанный уже имел проблемы с законом

Ранее задержанный уже имел проблемы с законом

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Мичуринске полицейские раскрыли кражу подвоев плодовых деревьев с территории учхоза «Комсомолец». Они установили личность вора и задержали его. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Мичуринского района.

Выяснилось, что в период с 7 по 11 октября этого года с поля возле улицы Каменской микрорайона «Учхоз Комсомолец» города Мичуринска совершил кражу двух тысяч подвоев деревьев, принадлежащих АО Учхоз-Племзавод «Комсомолец». Предварительная сумма ущерба оценивается в 36 тысяч рублей.

- Похищенное мужчина хранил у родственника, однако реализовать так и не успел. Он был доставлен в отделение полиции, опрошен, получены признательные показания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Криминал