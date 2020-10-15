Тамбовский предприниматель пойдет под суд за уклонение от уплаты более 4 млн рублей налогов

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной торговлей компьютерной техникой и реализацией строительных материалов. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 198 УК «Уклонение физического лица от уплаты налогов».

По версии следствия, предприниматель умышленно внес ложные сведения в налоговые декларации по НДС за 2 и 3 кварталы 2017 года о налоговых вычетах, тем самым уклонился от уплаты налога в сумме более 4 миллионов рублей.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.