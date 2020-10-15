Под Тамбовом при столкновении двух грузовиков погиб мужчина

Водитель пытался выполнить разворот, и врезался в "MAN" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб водитель грузовика и пострадал его пассажир, произошла 14 октября в 15 часов 30 минут на 469 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Тамбовского района. 36-летний водитель, управлявший автомобилем «Hyundаi Н 100» в составе прицепа «84180А», выполняя разворот с правой обочины, столкнулся с «MAN TGS» в составе прицепа «Specpricep», под управлением 25-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundаi Н 100» погиб на месте происшествия, а его 49-летнего пассажира доставили во вторую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.