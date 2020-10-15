В Тамбовской области увеличили количество коек для коронавирусных больных

В Тамбовской области увеличили количество коек для лечения коронавирусных больных. На сегодняшний день в регионе их 1080, при расчетах Минздрава России 1007 коек. Дополнительные 73 койки были развернуты в действующих ковидных центрах. По стоянию на 14 октября на госпитализации находятся 659 человек, из них диагноз «пневмония» у 592 человек.

Всего на территории Тамбовской области 6 ковидных центров – в Тамбове, Котовске, Тамбовском районе, Рассказово, Мичуринском районе и УваровоСвободный коечный фонд составляет около 40 процентов.

Для транспортировки больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию на диагностические исследования и на госпитализацию теперь задействуют специализированные бригады неотложной помощи поликлиник. Это сделано для того, чтобы разгрузить службу скорой помощи. Кроме того, в Тамбове для увеличения охвата высокоточной диагностикой пациентов с коронавирусом обследования с помощью КТ проводят также в больнице имени Архиепископа Луки, третьей городской клинической больнице и пятой поликлинике.

- Ранее такие КТ-исследования в Тамбове проводили на базе онкологического диспансера, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.