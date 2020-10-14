Отсидевший за убийство тамбовчанин напал с ножом на тестя и может снова отправиться за решетку

38-летнему жителю Тамбова предъявили обвинение в покушении на убийство.

По версии следствия, днем 5 октября этого года мужчина, будучи пьяным, отправился к родственникам своей супруги, где находилась его жена.

Во время ссоры на почве ревности тамбовчанин, держа в руках нож и топорик для разделки мяса, стал упрекать супругу в неверности. Услышав крики женщины, ее отец, зная, что зять ранее неоднократно подвергал дочь избиению, попытался вмешаться в конфликтную ситуацию, после чего родственник нанес ему несколько ударов ножом в голову. Увидев, что 57-летний мужчина потерял сознание, нападавший скрылся. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи его тесть остался жив.

- Сейчас по делу проводятся следственные действия, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области - По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ноябре 2019 года мужчина условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где провел свыше 10 лет за совершение разбойного нападения и убийства.