В Тамбове изменилось расписание движения двух дачных автобусов

В Тамбове поменяли расписание движения для автобусов, курсирующих по дачным маршрутам. Речь идет о маршрутах №108 «Магистральная – Чистые пруды» и №28 «Рылеева – Магистральная – Дом ветеранов». О корректировке графика общественного транспорта сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в связи с сокращением светового дня скорректировано расписание движения по дачному маршруту №108 «Магистральная – Чистые пруды».

Время отправления от остановочных пунктов ежедневно:

- «Магистральная»: 7:00/ 7:40/ 8:20/ 9:00/ 9:40/ 10:20/ 11:00/ 11:40/ 12:20/ 13:40/ 14:20/ 15:00/ 15:40/ 16:20/ 17:00.

- «Чистые пруды»: 7:40/ 8:20/ 9:00/ 9:40/ 10:20/ 11:00/ 11:40/ 12:20/ 13:00/ 14:20/ 15:00/ 15:40/ 16:20/ 17:00/ 17:40.

Кроме того скорректировано расписание движения по маршруту №28 «Рылеева – Магистральная – Дом ветеранов».

Время отправления ежедневно:

- от ост. «Проф.лицей» - 6:40/ 8:02/ 9:32// 15:32;

- от ост. «Магистральная» - 6:47/ 8:11/ 9:41// 15:41;

- от ост. «Московская» - 7:12/ 8:39/ 10:09// 16:09;

- от ост. «Дом ветеранов» - 7:30/ 9:00// 15:00/ 17:00;