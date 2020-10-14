Подрядчик сорвал сроки капремонта в моршанской детской поликлинике

Сроки проведения капитального ремонта детской поликлиники ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», проводимого в рамках нацпроекта «Здравоохранение», оказались сорваны по вине подрядчика.

Согласно гражданско-правовому договору, ремонт должен был завершиться до 24 июля этого года. Однако на момент проверки прокуратуры подрядчик не закончил работы.

- По данному факту в отношении подрядчика прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в мировой суд Моршанского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.