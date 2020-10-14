На Тамбовщине в аварии получили травмы трое детей

В одной из машин находились трое детей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области в аварии пострадали трое 9-летних детей. ДТП произошло 13 октября в три часа дня на 4 километре автодороги «Мичуринск-Кочетовка», проходящей по территории Мичуринского района. Здесь столкнулись автомобили «Богдан-2110», под управлением 50-летнего мужчины и «ВАЗ-2111», за рулем которого находилась 33-летняя женщина.

- В результате аварии травмы получили две девочки и мальчик 2011 годов рождения, которые находились в автомобиле «ВАЗ-2111», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Детей доставили в Центральную городскую больницу города Мичуринска.