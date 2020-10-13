В дома тамбовчан начнут подавать тепло с 14 октября

Глава города Тамбова Наталия Макаревич подписала постановление о начале подачи тепла в жилые дома с 14 октября. Кроме того, рекомендовано начать отопительный сезон для потребителей сетевого природного газа, использующих его для отопления газифицированных помещений.

Согласно постановлению главы города, закончить пусконаладочные работы, связанные с отоплением жилых домов, рекомендовано до 26 октября.

- Предприятиям и организациям всех форм собственности, осуществляющим свою деятельность в сфере управления жилищным фондом, рекомендовано обеспечить учет фактически поданного объема тепловой энергии, времени подачи теплоносителя и контроль за соблюдением температурного графика по каждому дому в соответствии с договором поставки тепловой энергии, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.