Вице-президент Сбербанка: «Планируем через два года занять 10% рынка бизнес-аналитики»

Сбербанк запустил новый проект «СберАналитика»: сервис поможет клиентам развивать собственное дело и принимать правильные управленческие решения. Как по подписке, так и в виде отдельных исследований можно будет получить данные, например, о потребительской активности отдельных регионов или о привлекательности территории для застройщиков. Об этом рассказал Станислава Карташов, вице-президент ПАО Сбербанк, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360».

- Это будет линейка коммерческих продуктов. Мы планируем примерно через два года занять 10% рынка, с учетом того, что только стартовали. Хотим покрывать все ключевые отрасли, которые нуждаются в аналитике B2B и B2C - того, как тратят деньги потребители и на что тратит деньги бизнес, - комментирует Станислава Карташов.

По словам вице-президента Сбербанка, сервис будет выгоден для клиентов: стоимость результатов исследований может варьироваться в зависимости от объемов работы и данных. Кстати, предоставляемая информация будет полностью обезличена.

Материалы будут опираться в том числе на информацию о наличных и безналичных потоках, эквайринг Сбербанка, информацию по операциям с картами и банкоматами, а также информацию партнеров и дочерних компаний, например, 2GIS.

Станислав Карташов подчеркнул, что сервис «СберАналитика» заинтересовал и государственные органы: власти в регионах заинтересованы в детальной информации по их субъектам. Банк в связи с большим запросом намерен развивать данное направление и разработать доступный продукт для местных властей.