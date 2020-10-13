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Более 13 млн рублей выделят Тамбовщине на жилье для ветеранов

В очереди на улучшение жилищных условий стоят 16 человек
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовской области будет выделено 13 миллионов 240 тысяч рублей на обеспечение жильем ветеранов. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Деньги на эти цели поступят в 65 российских регионов, включая наш. Наибольшие транши получат Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан.

- По данным управления социальной защиты и семейной политики области, на 1 октября 2020 года в очереди на улучшение жилищных условий стоят 16 человек – это вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Всего за 12 лет, с момента реализации Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов», получили новые квартиры свыше 5,6 тысяч человек. На эти цели было направлено более 5 миллиардов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.