Более 13 млн рублей выделят Тамбовщине на жилье для ветеранов

Тамбовской области будет выделено 13 миллионов 240 тысяч рублей на обеспечение жильем ветеранов. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Деньги на эти цели поступят в 65 российских регионов, включая наш. Наибольшие транши получат Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан.

- По данным управления социальной защиты и семейной политики области, на 1 октября 2020 года в очереди на улучшение жилищных условий стоят 16 человек – это вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Всего за 12 лет, с момента реализации Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов», получили новые квартиры свыше 5,6 тысяч человек. На эти цели было направлено более 5 миллиардов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.