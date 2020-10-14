Котовские полицейские задержали мошенницу из Оренбургской области, продающую несуществующие наборы для вышивания

Котовские полицейские вместе с коллегами из Оренбургской области установили местонахождение подозреваемой в совершении мошенничества. Ранее в полицию Котовска обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала, что нашла в Интернете объявление о продаже недорогих наборов для вышивания. Женщина связалась с продавцом, которая пообещала после оплаты товара отправить его по почте.

Котовчанка перевела 4,5 тысячи рублей на банковскую карту продавца в ноябре прошлого года. С тех пор покупательница безрезультатно пыталась самостоятельно связаться с ней в социальной сети, а также по телефону. Лишь в сентябре этого года женщина решила обратиться за помощью в полицию.

Котовские оперативники установили, что карта, на которую были перечислены деньги, принадлежит жительнице Оренбургской области, а фактически ею распоряжается ее 45-летняя дочь. Выяснилось, что женщина прописана на территории Башкоркостана, но проживает в Оренбургской области.

Местонахождение мошенницы было установлено в сотрудничестве с коллегами из Оренбургской области. Она была доставлена в полицию и опрошена. Женщина призналась в совершении преступления и пообещала вернуть деньги потерпевшей в ближайшее время.

- Подразделением дознания ОМВД России по городу Котовску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские выяснили, что подозреваемая оказалась причастна к серии эпизодов (свыше 20-ти) Интернет-мошенничества на территории российских регионов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.