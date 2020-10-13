Тамбовчан без масок могут не пустить в автобус

В Тамбовской области усилили контроль за соблюдением пассажирами правил санитарной безопасности. Комиссия регионального управления автомобильных дорог и транспорта побывала на автовокзале «Северный» в Тамбове.

Проверяющие выяснили, что контроль начинается при входе в вокзал. Пассажиров, встречающих и провожающих, просят пройти термометрию. В случае повышенной температуры людям напомнят о том, что необходимо обратиться к врачу. Внутри вокзала объявления о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Без маски не пускают ни внутрь вокзала, ни в автобус. Повсюду предупреждающие объявления. Такие строгие меры совсем не лишние, уверены водители. Они ежедневно перевозят большое количество пассажиров. Чтобы свести к минимуму распространение респираторных инфекций, после каждого рейса поручни и сидения в автобусе обрабатывают антисептиками.

Нынешняя проверка проведена для того, чтобы разъяснить людям, насколько важно соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

- К перевозчикам предъявляются особые требования. Они обязаны проводить дополнительную дезинфекцию, информировать население о необходимости ношения масок в салонах транспортных средств, -говорит начальник транспортного отдела управления автомобильных дорог и транспорта области Екатерина Юдина. - В целом мы убедились, что эти требования выполняются. Что касается пассажиров, то некоторые люди спорят по поводу целесообразности их ношения, но все-таки медицинское сообщество и санитарные врачи уверены, что маска служит защитой от инфекции. Поэтому обращаемся к пассажирам с просьбой не пренебрегать этой мерой и использовать в общественном транспорте маски, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

Как поясняют в управлении автомобильных дорог и транспорта области, если пассажир откажется использовать маску во время поездки, его могут высадить из автобуса. Это не будет считаться нарушением его прав.