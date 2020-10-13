Тамбовчанин украл сантехнику из строящегося дома

В Тамбове полицейские раскрыли кражу с территории строящегося многоквартирного дома, расположенного по улице Полынковской. Как оказалось, ночью, 12 октября, оттуда пропала сантехника. Выяснилось, что к преступлению причастен 33-летний тамбовчанин, проживающий на этой же улице.

Установлено, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Тамбовчанин сознался в краже и пояснил, что собирался продать украденную сантехнику, т.к. ему были нужны деньги.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности в отношении 33-летнего тамбовчанина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.