На Тамбовщине почти в половине домов, включенных в программу 2020 года, завершен капремонт

На данный момент капремонт проведен в 130 домах из 286 Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области по программе капремонта 2020 года отремонтировано 130 домов из 286, из них 103 – введены в эксплуатацию. На сегодняшний день в порядок приведены 390 тысяч квадратных метров жилья, свои жилищные условия улучшили 13,4 тысячи человек.

Как отмечают специалисты, особенно важно завершить ремонт крыш и фасадов до дождей. По информации Фонда ремонта общего имущества, в многоквартирных домах Тамбовской области уже отремонтированы 67 крыш из 172, включенных в программу. Кроме того, завершилось обновление 28 фасадов из 77, запланированных на этот год.

- Например, завершен ремонт фасада дома 7 по улице Тельмана в райцентре Первомайский. Этой «панельке» уже больше 35 лет. Межпанельные швы за это время пришли в негодность. Из-за этого в квартирах было холодно, в отдельных местах образовывалась плесень. На проведение работ было выделено около 1,3 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.