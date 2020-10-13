В Тамбовском районе водитель грузовика вылетел на «встречку» и протаранил иномарку

Оба пострадавших находились в иномарке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали мужчина и женщина, произошла 12 октября в 18 часов 50 минут на 34 километре автодороги «Северный обход г. Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. 47-летний водитель автомобиля «КамАЗ» не учел дорожные и метеорологические условия и из-за этого не справился с управлением. Грузовик занесло и он выехал на полосу встречного движения, где в это время находился автомобиль «Mazda 6», под управлением 29-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили водитель и 26-летняя пассажирка «Mazda 6», -сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.