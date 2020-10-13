На севере Тамбова маршрутка сбила 16-летнего пешехода

Авария произошла на пешеходном переходе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал подросток, произошла 12 октября в 18 часов 5 минут на улице Чичерина около дома №6 города Тамбова 45-летний водитель маршрутного автобуса «2227 UT» наехал на пешехода, шестнадцатилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии подросток получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшего на месте происшествия осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи.