Коронавирус в Тамбове, последние новости на 13 октября: число заболевших за сутки составило 64 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 13 октября, 8432 человека. 7410 заболевших выздоровели, 55 человек умерли. За последние сутки, 13 октября, зафиксировали 64 новых случая. Среди заразившихся 25 мужчин и 36 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, а также три ребенка: годовалые мальчик и девочка, а также 17-летний подросток.

- На госпитализации находятся 633 человека, из них диагноз «пневмония» у 572 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.