Стало известно, когда тамбовские выпускники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2021 год для общественного обсуждения.

В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября).

Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии. Нововведение 2021 года – разделение экзамена по информатике и ИКТ в основной период на два дня (18 и 19 июня), что связано с переводом этого экзамена в компьютерную форму. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.

Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), могут пересдать этот предмет в резервные дни. Получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, либо неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.

ОГЭ для выпускников 9 классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября).

- Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 – до 1 марта 2021 года, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.