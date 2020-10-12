Мичуринец разбил машину, которую угнал у своего знакомого

Мужчина угнал машину у приятеля, пока тот отсутствовал Фото: УМВД по Тамбовской области

В дежурную часть полиции по городу Мичуринску поступило сообщение о том, что на улице Кирсановской совершен угон автомобиля. Выяснилось что 37-летний житель наукограда обнаружил пропажу своей машины, припаркованной возле автомойки.

Полицейские установили, что машину угнал знакомый потерпевшего. В дальнейшем автомобиль был обнаружен с техническими повреждениями на улице Покровского.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.