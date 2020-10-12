В Тамбове полицейские выявили четыре тайника с наркотиками

Тамбовские полицейские задержали двоих местных жителей по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В первом случае установлено, что 38-летний мужчина разместил два тайника с метилэфедроном весом около одного грамма на территории областного центра.

Кроме того, стражи порядка выявили еще две наркотические закладки с героином весом два грамма каждый. Как оказалось, их разместил 23-летний тамбовчанин.

- По фактам незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения. За совершение данных преступлений законодательством предусмотрена суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.