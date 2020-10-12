Сбербанк сотрудничает с тамбовскими строителями

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Примером тому служит возведение жилья и социальных объектов в Тамбовской области.

По информации заместителя управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Василия Багрецова, ряд строительный корпораций обратился с кредитными заявками. Так, оперативно рассмотрев обращения застройщиков, специалисты Сбербанка обеспечили недавно выдачу кредитов ООО «Специализированный застройщик «ИнвестСтройСервис» и ООО «Специализированный застройщик «Строй-Партнер».

Как явствует из кредитных договоров, средства направляются на сооружение в Тамбове жилья. «ИнвестСтройСервис» обеспечит возведение многоквартирного жилого дома по улице Сабуровской, а «Строй-Партнер» построит 19-этажное жильё на улице Колхозной областного центра. Кредиты Сбербанка в суммарном объёме порядка полумиллиарда рублей позволят застройщикам уже в следующем году предложить новосёлам комфортабельные квартиры.

- В нынешних условиях, - отмечает Василий Багрецов, - строителями востребованы и наши банковские гарантии. Напомню, что этот механизм сейчас обеспечивает возведение школы в городе Котовске. А недавно Тамбовским отделением ПАО Сбербанк выдана ООО СК «Мегаполис» банковская гарантия исполнения обязательств по муниципальному контракту. Речь идёт о строительстве общеобразовательной школы на 250 ученических мест в районном центре Умёт.

По оперативной информации сегодня в Сбербанке завершается рассмотрение ряда кредитных заявок, поступивших от тамбовских строителей.