На перекрестке ул. Советской и Московской в Тамбове сбили мотоциклиста

21-летний мотоциклист получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 11 октября в 23 часа в районе перекрестка улиц Советской и Московской города Тамбова. 23-летний водитель автомобиль «ВАЗ-2112» столкнулся с мотоцикла «Yamaha», под управлением 21-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла «Yamaha», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчину доставили в клиническую больницу имени Архиепископа Луки.