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На перекрестке ул. Советской и Московской в Тамбове сбили мотоциклиста

21-летний мужчина в аварии выжил, но оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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21-летний мотоциклист получил травмы

21-летний мотоциклист получил травмы

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 11 октября в 23 часа в районе перекрестка улиц Советской и Московской города Тамбова. 23-летний водитель автомобиль «ВАЗ-2112» столкнулся с мотоцикла «Yamaha», под управлением 21-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла «Yamaha», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчину доставили в клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

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