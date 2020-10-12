В Тамбовской области после наезда на заграждение погиб 41-летний водитель

Водителя легковушки не довезли до больницы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб 41-летний мужчина, произошла 11 октября в 19 часов 20 минут на 21 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Чуповка-Куровщина-Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка», проходящей по территории Гавриловского района. Водитель автомобиля «Lada Granta» наехал на оградительный водоналивной блок, после чего вылетел в правый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась.

- В результате аварии 41-летний водитель автомобиля «Lada Granta» получил серьезные травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – По дороге в больницу мужчина скончался.