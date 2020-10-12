Обсуждение проектов парков на заречной территории Тамбова продлится до 1 декабря

Жители областного центра, начиная со 2 октября, могут оставить свои предложения и замечания по поводу проектов будущих парков на заречной территории. На сегодняшний день участие в обсуждениях приняли более ста горожан.

Обсуждение продлится до 1 декабря. Отзывы принимаются на сайте администрации города Тамбова.

- Первые участники публичного рассмотрения проекта единодушны в необходимости сохранения и развития зеленых насаждений, организации зон отдыха, приспособленных для всех категорий жителей. В числе отдельных замечаний: организация парковок и зон фуд-корта, спортивных локаций, в том числе для занятий зимними видами спорта, устройство креативного, многоуровневого освещения и многое другое. Все предложения и замечания горожан будут рассмотрены и учтены в обобщенном виде при разработке окончательного проекта благоустройства тамбовского «Заречья», - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Читайте также: Тамбовчан приглашают обсудить проекты парков на заречной территории

Главные архитекторы страны разработают проекты благоустройства заречной территории в Тамбове